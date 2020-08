Farmi Piimatööstus pani Annikvere juustutsehhi müüki

Juustutootmine Annikveres pole seiskunud – tehas töötab ka praegu. Kuid ettevõte on müügis. “Tere ja Farmi olid aastaid konkureerivad kaubamärgid ning ettevõtted, kuid nüüd oleme juba üle kolme aasta ühes kontsernis,” tutvustas AS-i Farmi Piimatööstus juhatuse liige Ülo Kivine tausta. “Täna on meie ettevõttes neli suurt tootmisüksust ja eks me otsime nagu kõik efektiivsust. Annikvere on mahu mõistes väike juustutööstus, kus masstootmine pole võimalik.”