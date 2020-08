Tarva korvi all hakkab mürama noor ameeriklane

Ameerika ühendriikidest New Yorgist pärit 203 sentimeetrit pika Hayesi näol on tegemist tänavu ülikooli lõpetanud palluriga, kelle senine kodumeeskond oli tudengiliiga NCAA kolmandas divisjonis võistelnud Catholic University.

Rakverlaste peatreener Juris Umbraško tähendas, et mängija läbib esialgu testiperioodi, misjärel langetatakse lõplik otsus. "Vaatame kõigepealt, kas sobib või mitte. Olulised on samamoodi iseloomuomadused. See, mida tema oskuste kohta video põhjal nägime, meid suuremas osas rahuldab," rääkis juhendaja. "Ootame temalt ennekõike abi korvialuses võitluses, sest tsentri kohta pole Hayes väga pikk, kuid samas on ta aktiivne ja kiire lauavõitleja. Kui sooviksime 210 sentimeetrit pikka tsentrit, siis peaks ka selline mängumees olema meie võistkonna puhul väga liikuv. Paraku on niisugused korvpallurid enamasti Euroliiga tasemel klubides ning meie hammas neile peale ei hakka."