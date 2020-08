Lummav muusika ja valgus panid mõtisklema

Taevast langevad piisad lisasid muusikale ja valgusele omamoodi salapära. Ühed nimetasid nähtut-kuuldut ägedaks, teisi pani see mõtisklema ja omavahel mõtteid vahetama. “Ma võiksin tükk aega niimoodi vihma käes olla. Nii tore, et tulime,” tunnistas rakverlane Jaanika. Teine linlane Peep märkis, et valguse ja muusika koosmõju tekitas temas hea mõtisklemise meeleolu. “Rahustab. Tuleb selline rahulolu tunne,” lisas koos abikaasaga toimuvat jälginud Külliki. Mõlemad olid ühte meelt, et Rakverre tuleb kindlasti Pärdi muusikamaja.