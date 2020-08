E-poe võltskaup toob hulgaliselt probleeme

Tähendab siis võltskaup probleemi? Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru sõnul isegi mitut. “Kõige hullem, mis juhtuda võib, on olukord, et võltskaup osutub ohtlikuks ostjale või kellelegi teisele,” nentis ta. Näiteks osa tooteid võivad sisaldada ohtlikke kemikaale, mis võivad põhjustada tervisehädasid. “Ohutus on eriti oluline toodete puhul, millel on otsene kontakt inimese nahaga,” jätkas Tammaru. “Näiteks ilutooted võivad sisaldada keelatud aineid.”