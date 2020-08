Lipumärk sai uue ilme

Uuringute järgi armastavad ja eelistavad eestlased kodumaist toodangut, pidades seda muust toodangust puhtamaks, kvaliteetsemaks ja maitsvamaks. “Toiduliidu eesmärk on seista selle eest, et meie poelettidel oleks jätkuvalt suurem osa eestimaist toidukaupa ja et meie inimestel oleks toidusektoris piisavalt tööd,” ütles toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Lipumärgi vanem versioon võeti kasutusele kümme aastat tagasi, et tuua esile Eesti toidutööstusettevõtetes meie oma inimeste toodetud toitu, mille valmistamisel on silmas peetud eestimaalaste maitseeelistusi. Lipumärk annab tarbijale võimaluse niisuguseid tooteid lihtsalt leida ja ära tunda ning eristada importtoodangut kohalikust.

Lipumärgiga tähistatud tootes kasutatud tooraine võib olla, kuid ei pea olema 100 protsenti eestimaine. Et Eestis toodetud toiduainetes on kasutusel nii kodumaine kui ka importtooraine, on importtooraine kasutamise puhul kohustus lisada märgise alla vastav tekst põhitooraine päritolu kohta. Lipumärki võivad kasutada kõik ettevõtjad, kellele on toiduseaduse alusel antud tegevusluba või kes on teavitanud toidu käitlemisest.