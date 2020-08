Vaade: õpetaja, IT-guru ja kokk. Ema

Kui teadlastel sellest abi, siis ma võin rääkida. Kuidas oli meie kodus?

Sel hullumeelsel kevadel, kui esimene nädal möödus sellise entusiasmiga, et murra või seinu. Nii umbes märtsi neljandal kolmapäeval sulas see kevadisest lumest kiiremini. Tõelisuse kõrvakiil pani pea valutama, aga siis ... võitled, toimetad ja lepid. Mur-rad läbi. Saadki hakkama – on üks lohutav elukooli tarkus.

Kuigi stressitase on püsivalt punases. Kui muudkui selgitad, juhendad ja õpetad. Mitmest asjast ei teadnud ma A-d ega B-d. Matkisin asjatundjaid – olin enda meelest IT-guru, kokk ja õpetaja. Päriselt, ma ei saanud ühegagi neist hakkama. Ma kukkusin haledalt läbi. Hinne kaks. Üks?

Matkisin asjatundjaid – olin enda meelest IT-guru, kokk ja õpetaja. Päriselt, ma ei saanud ühegagi neist hakkama. Ma kukkusin haledalt läbi. Hinne kaks. Üks?

Muna õpetas kana. Kogu aeg. Kui laps oli hädas ... jäin mina veel rohkem jänni. Üks positiivne õpikogemus koitis päris klassi lõpus: kirjand koroonateemal tundus sobivat just mulle. Üks pöörane mõte lõppes, kui teine juba saabus. Viimasel hetkel sain aru: stopp. Kirjutab laps, mitte lapsevanem. See oli koroona kodukooli õppetund number üks.

Teiseks õpetuseks ütlen: tean oma lapsest nüüd rohkem. Mida ta üldse tunnis teeb – kui palju jagub tähelepanu, kas võitleb või loobub liialt rutuga. Jaksab ta lugeda lõpuni, julgeb ta küsida?

Kolmandaks tunnistan: lastel on head õpetajad. Olen sellest ammu aru saanud. Imetlen nende jõudu toetada last ja vanemaid. Tänan, Kairit, et tuletad mulle meelde elutarkusi. Ole tervitatud, Margit, et poiss küpsetas viineripirukaid ja elektrikatsega jäi korter alles. Kaie, aitäh, et laps armastab jutustada lugusid. See kõik, ütlen ma, on sama vajalik oskuste ja teadmiste pagas nagu 1 + 1 = 2.