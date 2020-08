Eksimine on inimlik, aga metsa eksimine võib lausa piinlikkust tekitada, sest kohe rünnatakse sind küsimusega, miks sa siis GPS-i järgi välja ei tulnud. Tunne on värskelt meeles. Alles näed metsas kogenud kaaslast puude vahel vilksatamas, järgmisel hetkel meelitavad kukeseened riburada meid teineteisest eemale. Hõikumine enam ei aita. Helistad palavikuliselt kaaslasele ja püüad kirjeldada ... metsa, mis su ümber on. Helistad halinal koju mehele, kes soovitab telefonirakendustest abi otsida.