​Tasakaal instinktide ja intellekti vahel

Aga siis. Ema sunnib umbes kaheksaaastast tirtsu platvormilt sügavasse järve hüppama. Plika kardab. Ema surub takka. “Näed, isa ju ujub,” viitab ta lähedal hulpivale pikkade juustega peanupule. See ei aita. Ent täiesti ootamatult lükkab ema tüdruku selja tagant kahe käega vette. See hetk on üsna šokeeriv. Tirts ronib ruttu-ruttu välja. Ise väriseb ja nutab. “Ma nägin vaid mulle …” tihub ta.