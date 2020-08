Ida-Virumaale lisandus seitse positiivset koroonatesti, Lääne-Virumaale mitte ühtegi

Kaks Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad ning kolm kaevanduse töötajate lähikontaktsed. Ühel juhul oli haigestunu lähikontaktis reisilt naasnud inimesega, ühel juhul on haigestumise asjaolud selgitamisel.

Estonia kaevanduses on nakatunud 23 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud 18 kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud praegu 39 koroonajuhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud baari üheksa külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad. Üldse on koldega seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.