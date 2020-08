Vinnis vaadati tagasi erakordsele koolikevadele

Nii õpilased ise kui ka õpetajad ja lastevanemad leidsid, et paljudel lastel kasvas iseseisvus ja kohusetunne. Samas tuli esile asjaolu, et hariduslike erivajadustega lapsed jäid distantsõppe puhul eriti kehva seisu. Ühe suurema puudusena nimetasid kõik huvigrupid veel õppeplatvormide rohkust, sest nende vahel oli keeruline orienteeruda, eriti kui peres on koolilapsi rohkem kui üks.