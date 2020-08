Chilli sügispäevad toovad kooliaasta algusesse melu

Ürituse korraldaja Katrin Põllu sõnul saavad päevad hoo sisse kodukohvikute nädalaga. "Näiteks Rõõmurulli kodukohvik, mis asub Rakvere südalinnas, on järgmisel nädalal avatud kõikidel päevadel. Seal pakutakse itaalia käsitööjäätist, itaaliapäraseid snäkke ja pastat. Kohvikupidaja lubas, et seal on palju kraami, mida naljalt toidupoest ei leia," kirjeldas Põllu.