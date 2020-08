Väike-Maarjasse ehitatakse korralik staadion

Triigist pärit tuntud kergejõustikutreener Jaak Vettik lausus, et tema tunneb sünnikohta staadioni ehitamise uudise üle siirast heameelt. “Staadioni renoveerimisest oli juttu juba siis, kui Väike-Maarja kolhoosi esimees oli Boris Gavronski. Ta kutsus mind peale ülikooli lõpetamist [1975. aastal] sinna spordimetoodikuna tööle ja ütles juba siis, et nad ehitavad kohe staadioni,” meenutas Vettik. “Otsustasin toona ikkagi treeneritöö kasuks Rakveres ja paraku jäi ka staadion tookord tegemata.”

Jaak Vettik märkis, et Väike-Maarjast on läbi aegade tulnud väga heal tasemel kergejõustiklasi. “Seetõttu on väga hea, et selline asi nüüd lõpuks teoks tehakse,” lisas ta.

Väike-Maarja staadioni detailplaneeringu avalikule väljapanekule ja tutvustamisele järgnevad projekteerimistööd. “Üks olulisemaid otsuseid, mis volikogul tuleb seejärel langetada, on see, kas see tuleb kunst- või loodusliku murukattega. Isiklikult pooldaksin loodusliku muru varianti, et seal oleks võimalik ka oda visata ja ketast heita,” rääkis vallavanem Indrek Kesküla. Ta lisas, et nelisada meetrit pika ringi ning vähemalt nelja jooksurajaga staadionile lisanduvad nii hüppe- kui ka tõukesektorid.