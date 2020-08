Rakvere linn sattus oma ehitustega teist aastat järjest pilkealuseks

“Miks Rakvere linnas küll sellised anekdoodid juhtuvad?” küsis EKRE fraktsiooni kuuluv Marti Kuusik retooriliselt, vihjates ühtlasi mullusele Moonaküla tänavasaagale. “Linn peaks koguma piisavalt advokaate, et ei peaks omast eelarvest neid ümberehitusi rahastama. Seda muidugi juhul, kui süüdlaseks osutub projekteerija või ehitaja. Kas ehitati projekti järgi? Kui jah, siis see projekteerija ei oma ilmselgelt pädevust linnaruumi projekteerimiseks ja sellest tuleb teistele ka teada anda, et sellist jama enam ei juhtuks,” rääkis Kuusik.