Kadrina valla keskkonnaspetsialist Lea Uueni kurtis, et suhtles keskkonnaametiga ja selgus, et metsloomadega, kes satuvad asulatesse, polegi võimalik seadust järgides midagi ette võtta. Tal soovitati pöörduda jahimeeste poole ja seda ta tegi. Need omakorda väitsid, et tiheasustusala ei ole jahipiirkond, keelatud on tulistamine ja ka püüniste paigaldamine. Inimesed olid mures nii rebase kui ka oma laste pärast, kelle mänguväljakul loomakest õhtuti nähti.