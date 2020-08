1. septembril 2019 ühendati Lääne-Viru rakenduskõrgkool maineka Tallinna tehnikakõrgkooliga (TTK). TTK rektor Enno Lend (keskel) andis koolile üle uhke taime. See on läinud kasvama. Teenusmajanduse instituudi rektor Helle Noorväli (vasakul) sõnas, et ühendamise mõju on olnud hea. FOTO: Ain Liiva