Rakvere meer kohtus videosillal sambamaa linnajuhtidega

Kohtumisel jagasid mõlema Eesti linna esindajad kogemusi, kuidas on nende omavalitustes saadud hakkama koroonaviiruse COVID-19 tingimustes ning milliseid meetmeid on rakendatud viiruse leviku tõkestamiseks.

Triin Varek rääkis, et endiselt koroonaviiruse nõndanimetatud esimese lainega tegelevad brasiillased on viibinud juba viimased viis ja pool kuud suhteliselt keerulistes isolatsioonitingimustes. Seetõttu peeti vajalikuks vahetada infot ja kogemusi Eesti kolleegidega, kes elavad praegu teadmatuses, mida toob sügis.

"Tundub, et nad on rakendanud kõiki samu meetmeid, mis Eestiski, kuid see ei ole nende puhul samal moel toiminud ja kaotused on olnud suured," kõneles Varek. Ta lisas, et loomulikult on erinevad kahe riigi elanike arv ja mastaabid, aga samuti kultuurid.