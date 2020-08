Vohnjas saab tutvuda vanade kooliasjadega

Samalaadset väljapanekut on tehtud ka eelnevatel aastatel ja Vohnja raamatukoguhoidja Ly Pajussaar rääkis, et juba tema eelkäia kogus kokku vanu kirjatarbeid ja muud sarnast. Samuti sai kogust välja otsitud läbi aegade kasutusel olnud aabitsad. Tänaste laste jaoks on vanad juba need asjad, mis vanemate kooliajal kasutusel olid. Need said vaatamiseks välja pandud ja tekitasid huvi nii noortes kui vanematest külastajates, kes tundsid suurt äratundmisrõõmu. Lastele on juba varasematel aastatel meeldinud ka kirjasulge proovida ning muidugi oli üllatuseks kuivatuspaber.