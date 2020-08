Nädala kaja: kas Rakvere on valmis?

Oma tuttavatelt, kelle on elu viinud maakonnast välja või koguni Eestist kaugemale, olen viimastel aastatel kuulnud Rakvere linna kohta vaid kiidusõnu: edumeelne, kiiresti arenenud, tundmatuseni muutunud, kaunis. See teeb alati südame soojaks ja paneb tunnustavalt noogutama.

1. augustil Vallimäe vabaõhukompleksi avamisele minnes oli mu imestus suur – oleks nagu kuskil välismaal, näiteks Kreekas, kus heledast ehitusmaterjalist väike amfiteater võib vaatamisväärsuseks olla ka väikeses asulas. Aga siis hakkasid sähvima kriitikanooled, sest kompleksi ligipääsuteed on osaliselt kaetud sõelmetega, mis teeb lapsevankri või ratastooliga liikumise suisa võimatuks. Rakvere linnavalitsus on isegi aru saanud, et möödalaskmisi on vabaõhukompleksi ehitusel rohkem kui üks, ja puuduste kõrvaldamiseks kavatsetakse lisaeelarvega eraldada 25 000 eurot maksumaksja raha.

See on nüüd koht, kus tahaks jälle imestada, aga mitte joovastusest, vaid hoopis pettumusest. Sest näen paiku, kuhu seesugust summat investeerida, linnas rohkem kui ühte. Kasvõi promenaad on oma paremad päevad ammu minetanud ja vajaks hädasti iluravi, et see puhta rääma ei jääks.