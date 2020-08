Õppeaasta avapauk: Rakvere jätab rongkäigu ära, Tapal see tuleb

Rakvere linnapea Triin Varek rääkis, et kuna väliürituste puhul pole inimeste arvu piirang leevenenud ja jätkuvalt on neile lubatud 2000 inimest, jääb rongkäik ära. “Meie laste arv ületab selle igapidi. Jätame kõigi heaolu arvestades selle ära. Loodame, et kevadel saame korraldada koolilõpu ühisürituse,” ütles Varek.