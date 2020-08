Kunda rannas põimitakse poeesia mereluulepeoks

Meri on ja jääb, nagu ütlevad laulusõnad. Ometi. Kas kujutate ette, et merest loodud luuletus kõlab Eesti ühe esipoetessi Doris Kareva suust või seda loeb inimene, kelle nimi on seotud veega? Just sedaviisi juhtub õhtul keset vett ja liiva – Kunda kaunis mererannas.

Tema sõnul ei tohi me kunagi unustada, et meri on alati vaba. Peame valmis olema, sest meri võib otsustada meile antud maa tagasi võtta. “Meri on suur jõud, mis võiks inimesele tema ajutisust ja väiksust meelde tuletada. Kui meie muutlikus ja rahmeldavas elus on midagi püsiv, jääv, siis on see meri oma loksumise ja lainetusega,” lisas Mälberg.