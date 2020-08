Kadrina saunaklubi liikmed võtsid varahommikul telesaates leili

"Ma pole ennast ammu nii vara hommikul nii värskena tundnud, rääkimata sellest, et see läks eetrisse otse minu kodukandist," lausus Rein Sikk värskest telekogemusest kõneldes. Saunateemaline saateosa tehti nimelt otse Siku lapsepõlvekodu külje all Tallinnas Gonsiori tänaval. "Lehvitada möödujatele samal ajal, kui istud ise tünnisaunas silmini vees, on väga vahva ja armas."