Üks kilvahooaeg lõpeb ja peagi alustatakse uut

Üldesikohale pretendeerivad võistkonnad Projekt (32,5 kohapunkti) ja Arkadi (34). Kolmandale kohale on kandidaate koguni kolm: Hulja (53,5), Rahvuslik Kogu (54,5) ja Erakud (58,5). Samas tuleb arvestada asjaoluga, et kogutud kohapunktidest võetakse paar kehvemat tulemust maha ja veel on võimalikud üllatused. Siiski on vahe esimese kahe ja järgnevate vahel sedavõrd suur, et esikohta teised ei ohusta.