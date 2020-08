Ida prefekt võimalikust öisest alkoholimüügi piirangust Lääne-Virumaal: "Vaatame nädal korraga"

Ida politseiprefekt Tarvo Kruup lausus eri maakondades kehtestatud öise alkolimüügi keeldu kommenteerides, et Lääne-Viru maakonnas küsimus praegu päevakorral pole.

"Hetkel ei näe küll selleks põhjust, sest pole, millest lähtuda ja ohuhinnang ei ütle praegu midagi," kõneles ta. Prefekt lisas, et võib küll oletada, et Lääne-Virumaa ükskord nii-öelda saab pihta, aga samas ei saa olla väga kindel, et müügipiirangu kehtestamine ennetavalt võiks hetkel olukorrale mingil moel kasuks tulla.