Rakverest pärit arendaja liigub Viljandi spaakompleksiga edasi

Tema sõnul peatati projekteerimine koroonaviiruse saabudes märtsi lõpust alates küll mitmeks kuuks, kuid nüüdseks on teema laual tagasi. Spaahotelli projekteeriva arhitektuuribüroo KOKO Arhitektid tiimiga kohtuti augusti keskel, mil uuriti võimalusi ja arutati projekteerimise nii-öelda taaskäivitamist. "Sellel nädalal toimus meil juba esimene projekteerimiskoosolek, kus tuletasime vanu asju pisut meelde. Järgmisest nädalast läheb aktiivne projekteerimine edasi," rääkis Kusma.

Põhiprojekti valmimise tähtajaks on praeguse seisuga määratud tuleva aasta 31. jaanuar, mis tähendab, et aega on viis kuud. "Ükskõik mis seis ka ei tule, loodame selle projekti lõpuni viia. Mis edasi saab ja millal saame hakata ehitama, sõltub jälle omakorda paljudest asjadest," kõneles Roman Kusma.

Ta märkis, et on võimatu ennustada, milliseks olukord maailmas ja Eestis koroonaviiruse leviku tõttu edaspidi kujuneb ja millised muutused tulevad majanduses. "See on mõttetu ennustamine, aga kui kõik läheb edasi samal moel nagu seni, siis peale ehitaja leidmist võiks ideaalis hiljemalt järgmise aasta aprillis ehitus alata," ütles Kusma ning lisas, et ehitusele võib kuluda umbes poolteist aastat või natuke rohkem.

Viljandi linna ja vallaga sõlmitud lepingu järgi peab spaahotell valmima 2022. aasta 1. septembriks. "Nii optimistlik, et see selleks kuupäevaks valmis saab, ma täna ikkagi ei oleks. Isegi kui kõik läheb libedalt, venib tähtaeg ikkagi üle. Kui palju, seda ei tea," kõneles Kusma.

Ettevõtja lisas, et infovahetus Viljandi linnavõimudega toimib ja nad on spaahotelli arendustegevuse käiguga kursis. "Linnavalitsus on suhtunud asjadesse mõistlikult ja olukorrast aru saanud. Meie suhted on väga head," tähendas ta.

Neljakorruseline kompleks on kavandatud mõnevõrra suuremana, kui on selle väike sõsar Rakveres. 150 toaga hotellile lisaks kavandatakse kompleksi vee- ja kümne saunaga saunakeskus, ujula, kaks restorani ning mõnesajakohaline konverentsikeskus.