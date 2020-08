Medalimeister tänas esimest treenerit olümpiakullaga

Tegu on medaliga, mille valmistamine usaldati ühele tehasele Hiinas, millega teeb koostööd Verlini ettevõte.

Mees rääkis, et kuulas laupäeva hommikul koduaknast, milline melu staadionil laste kergejõustikupäeval käib ja otsustas siis kohe üllatuse teoks teha ning talle Hiinast saadetud ainulaadsest medalinäidiste koplektist kuldse auraha ära kinkida. "Endale jätsin pronksi ja hõbeda," lisas ta.

"​Jaak on teinud aastakümneid väga tänuväärt tööd. See on ikka paras ports kraadesid, kellega ta hakkama on pidanud saama," kõneles Priit Verlin oma esimesest treenerist Rakvere spordikooli päevilt. "Meie pundist olid mitu poissi miilitsa lastetoas arvel ja seltskond väga kirev, aga staadionil suunas Jaak kõikide energia õigele teele ning pani kõik sportima. Meil käis ikka kõva trenn. Poleks olnud Jaaku ja tema kannatlikku meelt, siis poleks ilmselt minustki medalivalmistajat saanud."

Verlin meenutas, et kord sattusid nad poistekambaga suisa kohtumajja, kus Vettik oma hoolealuste eest kostis. "Ma ei tea, kui palju tal on olnud neid unetuid öid, kui poisid treeninglaagris või mõnel pikemal võistlusel nii-öelda hüppes käisid. Mis seal salata, kord saabusime isegi Käärikul laagris olles hilja öösel majutuskohta tagasi. Käisime poistega Pühajärvel mingil diskol kohalikke plikasid kaemas," rääkis Verlin. "Jaak magas ühe hüppes käinud poisi voodis. Kui saabusime, ei teinud ta suurt kära, vaid ütles lakooniliselt, et sina, sina ja sina olete homsest söökla toimkonnas ja lisas, et olete ikka ühed parajad poisikesed. Oi, meil oli piinlik. Väga piinlik."

Täpselt selline näeb välja Tokio OM-i kuldmedal. Paraku jäid aurahad sellel aastal koroonaviiruse leviku tõttu olümpiasportlastele välja jagamata ning mängud lükati aasta võrra edasi. FOTO: Marianne Loorents