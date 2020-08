Veideman küttis treeningmängu lõpus korvivõrgud kuumaks

Et Seawolvesi peatreener Dirk Bauermann on praegu hõivatud Tuneesia koondise ettevalmistusega, siis tüüris Veidemani ja tema tiimikaaslasi abitreener Christian Held.

Viimane lausus klubi kodulehe vahendusel, et vastane osutas kohe alguses neile nõrgad kohad kätte. "Siin ja seal jäi meil otsustavusest vajaka, aga see on praegu mõistetav," ütles Held ja lisas, et meeskond on saanud veel vähe koos harjutada. "Teeme tööd ja varsti näevad asjad välja hoopis teisiti."