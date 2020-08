Maanteemuuseum tunnustab noori väikemaarjalasi

Muuseumi programmijuht Kerle Kadak ütles, et mullu küsitleti Eesti autojuhte, kellest kolmveerand kinnitasid, et sõiduteed ületavad ja kõrvaklappe kandvad jalakäijad ning ratturid on ohuks liikluses. "Enamasti kannavadki klappe just noored ja soovisime leida noortepärast võtit, mis aitaks kaasa selle mure vähendamisele," sõnas ta.