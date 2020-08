Politseinikud on kooliaasta alguse puhul liikuvamad kui varem

Piirkonnavanem selgitas, et politseinike liikuvus loob olukorra, kus sohvrid neid varakult märkavad ning juba enne jalakäijate ülekäigurajale lähenemist tähelepanu teritavad ja vajadusel sõidukiirust vähendavad.

Risti sõnul on politsei nii 1. kui ka 2. septembril väljas tavapärasest suuremate jõududega. On kaardistatud, millal koolides õppeaasta algab, ja vastavalt sellele tehakse järelevalvet. Rist tõi näiteks, et tema on homme hommikul Rakkes.

Piirkonnavanema sõnul esimesel koolipäeval päris kõikide koolide juurde politseinikud ei jõua, kuid korravalvurid jälgivad kooliaasta alguses maakonna kolmekümmend viit kooli ja nende ümbrust.

Kaks nädalat tagasi kontrollisid piirkonna- ja noorsoopolitseinikud üle liikluskorralduse koolide juures. Rakvere linnavalitsus sai märgukirja, mis puudutas vajakajäämisi kolme kooli juures. Ühele maakonna väikekoolile politsei märgukirja saatma ei hakanud, vaid piirkonnapolitseinik lihtsalt vestles omavalitsusametnikega.

Risti sõnul on kohad samad ja seepärast on liikluskorraldus õppeasutuste juures aastatega paranenud. Liiklusmärgid ja valgustus on kõikides kohtades korras, vajakajäämised puudutavad peamiselt ülekäiguraja ehk rahvakeeli sebra nähtavust. Mõnes kohas on märgistus kulunud ja vajab uuendamist.