Rakvere linn ja politsei võtsid promenaadi luubi alla

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et linnavõim kavandab lähipäeval teha ka avaliku pöördumise, et õigusrikkujaid märgataks ja neist politseile teatataks. Veelgi enam. Linnapea sõnul on probleem selles, et politseile küll õigusrikkumisest teatatakse, aga kui korravalvurid hiljem teatajaga ühendust võtavad ja temalt tunnistust soovivad, siis tunnistajaks olemisest keeldutakse. Paraku aga nõuavad mõningad menetlustoiminguid tunnistajate ütlusi.