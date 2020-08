Politseimuuseum sai sisekaitseakadeemialt kiita

Muuseumi direktori Andrus Eesma sõnul on see suur au, kuna sisekaitseakadeemia kuulub siseministeeriumi alla. "Politseimuuseum seevastu kuulub kultuuriministeeriumi alla. Oleme ikka midagi õigesti teinud, kui teine ministeerium meile kiitust avaldab," rõõmustas Eesma.

Eesma sõnul on tunnustuse taga koostöö sisekaitseakadeemia tudengitega. "Praktika alguses käivad noored kadetid meie majas politsei ajaloo kohta õppimas ja ametiga esmast tutvust tegemas, seetõttu on meile ka see tunnustus edastatud," kirjeldas muuseumidirektor.