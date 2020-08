Teatri avaparaad tutvustab uuslavastusi

Hooaja avaparaad "Teater ratastel" algab kell 11 teatri hoovist ja kulgeb läbi linna. Paraad koosneb sõidukitest, mis tutvustavad Rakvere Teatri 81. hooaja uuslavastusi. Kell 12 on AQVA Spa ees võimalik tutvuda nii sõidukite kui lavastustega.

Paraad jõuab tagasi teatri ette kell 14, mil avanevad temaatilise hoovikohviku "Rattaga ja rat-ta-ta" uksed. Pakutakse erilist rattamenüüd, plaate keerutavad teatri loominguline juht Peeter Raudsepp ja näitleja Margus Grosnõi ning kohvik jääb avatuks kella 19-ni.

Pärast rongkäiku ja enne õhtust esietendust tuleb väikses saalis laiema publiku ette Andres Noormetsa lavastus "Alibi", mille esietendus toimus festivalil Baltoscandal, juulis. Teatri suures saalis esietendub Selma Lagerlöfi romaanil põhinev põhjamaine armastuslugu "Charlotte Löwensköld", mille lavastab Urmas Lennuk.

Urmas Lennuki sõnul on Löwensköldide saaga teda võlunud juba 20 aastat. "Väga raske oli seda teksti dramatiseerida. Lagerlöf on nii tugeva loo komponeerinud, et väga rumal oleks seda jõuga tõlgendama minna. Ja siis rändasingi jutuvestjaga kaasa. Kõik lavastused ei pea olema lavastajanägemused – Lagerlöf on loonud võimsa galerii tegelasi. Hakata siia jõuga lavastajanägemust kuduma oleks olnud rumalus," ütles Lennuk.

Peategelast kehastav Natali Väli on proovidest, lavast ja etendustest eemal olnud täpselt kaks aastat. "Võtsin selle loo vastu tundmata romaani, mida siis peagi peale jah-sõna lugema tõttasin," sõnas näitleja. "Juba romaani lugedes tundsin mitmeid tuttavaid teemasid. Ja nüüd need proovid, lavastaja, partnerid, tekstide mõtted ja alltekstid - see kõik on toonud üles paljusid erinevaid mõtteid ja emotsioone, mida on vaja olnud läbi mõelda või tunda. Mulle tundub, et see on väikest viisi minu teraapiline lugu. Veidi tervendava mõjuga. Lavaga taaskohtumiseks ei oskaks ma valida paremat teemat, lavastajat ja truppi," kirjeldas Natali Väli.

Lavastuse kunstniku Liina Undi sõnul hakkasid nad Urmas Lennukiga sellest lavastusest rääkima umbes aasta tagasi: "Ühe esimese asjana ütles ta veidi eneseirooniliselt muiates, et see lugu puudutab vanamoodsaid teemasid nagu inimese sisemine au ja väärikus. Sedamööda, kuidas aeg muutus tänavu hapraks, said need järjest suurema kõla. Au ja väärikus on need, mida mitte keegi teine ei saa ära võtta - mis on täiesti inimese enda kontrolli all. Tõsi, neist on väga raske pateetikasse või sentimenti langemata rääkida, küll aga saab neid õnneks näidata, nii laval kui elus."

Liina Undile on see teistkordne koostöö Rakvere Teatriga. "Mulle väga meeldib Rakvere teatri inimeste julgus katsetada," ütles Unt. "Ma imetlen seda esimesest proovist alates näitlejate juures, kes on valmis iga mõtte või naerupahvakuga kaasa minema ning esimesest kavandite tutvustamisest tehnilisele meeskonnale, kes noogutasid vaikides ja ütlesid, et saab küll. Ehkki lava- ja kostüümikujundus on näiliselt lihtsad, on siin küllalt detaile, mis nõuavad nuputamist, olgu selleks maalingute tehnika, uste mehhanism või ajaloolised lõiked. Ning eriti äge on nende inimeste vajadus minna detailides lõpuni. Ka siis, kui kõik juba näiliselt töötab, leida veel see õige mitteveniv nöör või kostüümis õige raskusega narmatups."