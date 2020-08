Täna lõpetab Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium oma tegevuse koolina

Rakvere linnapea Triin Varek: "Ühe kooli aeg saab tänasega küll ümber, aga tänutunne ajas ei kustu. Väga paljud täiskasvanud on saanud jätkata ja/või lõpetada oma haridusteed just tänu Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumile ja paindlikule õppesüsteemile. Selles koolis töötasid suure südamega hoolivad inimesed, kes on kõik andunud endast oleneva, et aidata hariduses paremale järjele neid, kellele elu on takistusi seadnud. Minu südamlik tänu kogu kollektiivile ning ainult parimad soovid edaspidiseks. Elle Allikvee on hoidnud oma kollektiivi ja kooli õpilasi, olnud tubli koolijuht. Rakvere linna nimel tänan ja soovin, et nn väljateenitud puhkus oleks jätkuvalt tegus ja rõõmuderohke."