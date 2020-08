Õnnelikud noored on terved

Rakvere valla noorsootöötajad viie päeva jooksul uusi oskusi, kuidas noorteni jõuda ja kuidas nendega läbi rääkida. Kogenud terapeudid MTÜ-st LUMI teraapia tegelesid ühisprojektiga, kus osalesid nii noored kui noorsootöötajad. Projekti “Õnnelikum noor=tervem noor” koostaja oli Sõmeru noortekeskuse noorsootöötaja Sirle Pihlak, kes rääkis, et pealkirja mõttes kajastub kogu idee.

"Avanemine käis looval teel, läbi mängu ja koguni plakateid sai tehtud," kõneles Pihlak ja lisas, et sellist teraapilist koolitust oli ilmselgelt kõigile vaja, arvestades kevadisi sündmusi. "Õhkkond näitas, et kõik said justkui uut hingamist juurde," kinnitas ta. Koolitusi viidi läbi 2020. aasta avatud noorsootöö toetusmeetme abil. Teraapiasse kaasati võimalikult palju noori valla erinevatest kohtadest.