Juhtkiri: desovahend koolikotti

Luuleread ütlevad: “Septembrikuu on tähtis kuu: siis aabits uus, siis ranits uus, uus vormipluus – kõik, kõik on uus septembrikuus.” Nii mõnelegi lapsevanemale ei ole veel pärale jõudnud, et uue kooliaasta algus ongi käes. Sama lugu on lastega, sest alles see suvevaheaeg algas. Aga kalender kuulutab sellegipoolest teadmiste päeva ja täna sammutakse oma kooli poole.