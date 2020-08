Sillutame tee tulevikku

Aga tulime sellest välja, mitte küll veel võitjana, vaid oluliselt teadlikumana ning koostööaltimana. Paljud lastevanemad said teada, kui olulist ja rasket tööd meie õpetajad tegelikult teevad ning et see ei kätke endas ainult töövihikute täitmist, arvutamist, lugemist ja muud seesugust, vaid nõuab lisaks kompromisside otsimist lapsega. Kindlasti peame edaspidigi arvestama meie ühiskonnas uue viirusest kaaslasega, kuid oleme oluliselt targemad ning oskame selle olukorraga eri valdkondades arvestada, ka hariduses.