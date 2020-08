Munitsipaalkoolides istub koolipinki ligi 1850 õpilast. Ja 175 õpilasel on just sel sügisel 1. september elu esimene koolipäev.

Suverõõmude kurrud põskedel, on koolilastel aeg koolikott selga vinnata ja sammud kooli poole seada. On neid, kellel on see tee esmakordne ja palju põnevust pakkuv, ja neid, kellel selles konkreetses koolis just viimane aastaring ees. Et kooliaasta kulgeks hästi, peame ühiselt pingutama.