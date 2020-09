Tiheda muuseumisuve kokkuvõtteks istutati puu

Külalised nentisid, et muuseum on väga hästi hoitud, ja leidsid, et kiviktaimla taastamine on tänuväärt ettevõtmine. Ühtlasi selgus, et on jätkuv huvi teatrietenduste vastu ning taas loodetakse näha Alice Sagritsa päeviku alusel loodud tükki. Etenduste jätkumist soovib ka muuseum.