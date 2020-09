Ansambel Graniidi 17 annab sel nädalal Rakveres kontserdi

"Kuna salvestamistel me kõlavärvidega ei koonerdanud, soovisime live-esinemiste huvides kutsuda juurde inimesi, kes suudaks mängida rohkem kui ühte pilli. Ja kuna soovisime, et ta teeks seda väga hästi, siis ega see valik just üleliia suur pole," seletas ansambli laulja ja pillimees Tõnu Timm Raivo Tafenau kutsumise tagamaid. "Tõenäoliselt saime parima, mis Eestis selles kontekstis võimalik."