Omavalitsustel on nüüdsest täiendav õigus linna metsades raiet piirata

Sisuliselt muutub metsateatise esitamise ja menetlemise kord neil juhtudel, kui metsaomanik soovib teha raiet oma metsas, mis kattub linna planeeringuga kinnitatud rohealaga. Seega enne metsateatise esitamist peab metsaomanik kooskõlastama raie kohaliku omavalitsusega. Kui planeeringuga on seatud rohealal asuva metsa raieks piirangud, on kohalikul omavalitsusel õigus jätta raie kooskõlastamata ja sellisel juhul keskkonnaamet metsateatisele lubavat otsust ei anna. "Ka täna on planeeringu koostamisel kohalikul omavalitsusel vastutus läbi mõelda linnas asuva metsa tulevik ja otsustada, kas või millistel tingimustel raiet lubatakse," ütles keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve. "Seadusemuudatus annab selgesõnalise kohustuse maaomanikule raie kooskõlastamiseks ja kohalikule omavalitsusele planeeringu rakendamiseks."