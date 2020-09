Kossutiimi viimane pusletükk lõhkus suvel mehemoodi trenni teha

22-aastane ja ligi kahemeetrine Orissaarest pärit pallur osutus mulluse tiimi üheks olulisemaks lüliks. Peatreener Juris Umbraško usaldas talle rohkelt mänguaega ja Niits tõestas, et suudab vastutusrikkas rollis tegutseda tiimile kasulikult.

Eesti ja Läti klubide ühises korvpalliliigas 26 matšis keskmiselt 26,7 minutit platsil viibinud Niitsu statistilised näitajad olid mängu kohta 9,4 punkti ja 6,4 lauapalli. Vastased tegid tema takistamisel igas kohtumises keskmiselt 2,7 viga.

"Tõesti kahju, et eelmine hooaeg jäi pooleli. Tundsin, et minus on veel palju sees ja mäng hakkas paremaks minema, aga endale seatud eesmärki ma ei täitnud," kõneles Tormi Niits. "See andis rohkem indu juurde, et veel rohkem trenni teha. Suvel sai ikka päris korralikult nüüd trenni lõhutud, aga lasen parem mängul ise enda eest rääkida sellest, mida olen suvel teinud."

Niits märkis, et suvised tänavakorvpallivõistlused läksid temast mööda. "See ei küta minus väga kirgi. Pühendusin suvel kodukandis Orissaares ainult treeningutele ega isegi mõelnud 3x3-korvpalli mängimisele."

Pallur kiitis samas kodukoha treeningutingimusi ja treener Mati Rüütlit, kes on tema hinnangul Eesti üks parimatest juhendajatest. "Harjutasin põhiliselt Mati käe all tema poja Eke ja väikese Tormi ehk Tormi Metslaga. Tegime kaks korda päevas trenni. Mõlemad poisid lähevad nüüd koos Itaaliasse mängima (Eke Rüütel sõlmis äsja lepingu Serie A2 klubiga Pistoia Basket, kus jätkab samuti ühekandimees Tormi Joonatan Metsla - M.M.). Arvan, et tegime suvel päris suure sammu edasi, sest tunne on kõigil väga hea. Olen selle suvega tõesti väga rahul."

Tormi Niitsu sõnul on Orissaare näol tegu uskumatult toreda kogukonnaga, mille kohta tal oli keeruline tuua võrdlusmomenti. "See, kuidas siin omasid hoitakse ja meie tegemiste kohta kogu aeg küsitakse ning pöialt hoitakse, on ikka päris metsik toetus," rääkis saarlane. Poolehoidjad satuvad sageli ka Rakveresse Kastani Arenale. "Jaa, neid ikka käib siin. Kui on võimalik, siis tullakse ikka kambakesi, et minu mängu näha," lisas ta.

Kõneldes selle hooaja Tarva meeskonna komplekteeritusest, avaldas Niits heameelt, et tiimis on palju noori pallureid. "Pigem oleme nooremapoolne sats, kellega saame trennides rohkem hagu anda," lausus ta. "Sellel aastal annab see meile kindlasti omajagu juurde ja trennides on hoopis teine asi, kui leidub vihaseid kutte, kes tahavad rohkem. Mulle see meeldib. Võib-olla paberi peal me ei ole nii head kui näiteks TalTech, Pärnu ja teised, aga siit tuleb asja. Alahinnata meid keegi kindlasti ei saa. Väiksemast eesmärgist, kui medal, ei viitsi ma üldse rääkida."

Rakvere Tarva mänedžer Arnu Lippasaar ütles, et meeskonna kokkupanek on hetkeseisuga lõppenud, ent ei välistanud samas väiksemaid muudatusi. Näiteks kogenud Kristo Saage lisandumist, kui mängija selleks soovi avaldab ja leitakse ühine keel. "Juurde oleks [pallureid] kindlasti vaja, aga jääme realistideks. Tegutseme vastavalt võimalustele ja arvestame meie kasutada olevaid vahendeid," lausus Lippasaar.