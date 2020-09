Piltuudis: Veltsi koolis alustas uus viisik

1. klassi õpetaja Anneli Martinson meenutas oma esimest koolipäeva. "Ema punus mulle kaks tugevat patsi. Tulin mööda küla ja mõtlesin, et inimesed vaatavad mind akendelt. Isegi kui nad ei vaadanud, siis mina nägin, et nad vaatasid," jagas Martinson meeleolukildu.

Veltsi lasteaed-algkooli direktor Marja-Liisa Männik ütles oma kõnes, et esimene september on nagu matkale minek – tuleb samme astuda, et kohale jõuda. "Toredat kooliteed! Olgem hoitud!" soovis Männik.