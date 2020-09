Tapa saab käsipalli Balti liigas alustuseks pureda Põlvat

Aron Jaanis märkis, et ei taha hakata mingeid ennustusi tegema, kuid usub, et tapalased võivad mängida kõigiga. "Mänge tuleb palju. Loodame, et mehed veavad lõpuni välja. Peame targalt jagama mänguaega ja andma neile samuti puhkust," lisas ta.

Eesti klubide omavahelised matšid on erilise kaaluga, sest need annavad samamoodi punkte riigi meistrivõistluste arvestuses. "Heitlus medalite nimel läheb tihedaks ja see on samuti meie eesmärk. Ma ei näe põhjust, miks peaksime vähemaga leppima, sest nagu elu on näidanud, on kõigil platsil paremaid ja halvemaid päevi," tähendas Aron Jaanis.