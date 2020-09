Klassika pühitses universumi armastuse maagiat

Kas alguses on armastus? Muusika? Sel kaunil õhtul on muusika see, millest sünnib armastus. Nagu öeldi kontserdi “Universumi armastus” tutvustuses, on paljud suured heliloojad inspiratsiooni otsides vaadanud üles lõpmatusse taevalaotusse. “Universumi ilu ja võimsus peegeldub publikuni nende muusikas.” Taevalaotus ja tähtede side on see muusika. Sel õhtul. Millest sünnib armastus.