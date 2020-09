Kiri: Lääne-Viru turismiasjalised tutvusid maakonnaga

Augustilõpu teisipäeval väljus Rakvere spordihoone eest buss Lääne-Virumaa turismiettevõtjatega. Kui tavaliselt on turismiettevõtjad need, kes ootavad bussi külalistega, siis seekord istusid nad ise bussi, et sõita mööda maakonda ringi ja tutvuda teiste tegemistega.Nimelt korraldas Lääne-Viru arenduskeskus ühes MTÜ-ga Visit Virumaa Lääne-Virumaa turismiasjalistele kogemusreisi, tutvumaks meie maakonnas turistile pakutavaga, et oleks ülevaade, mille huvitavaga kolleegid tegelevad.