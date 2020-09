Kiri: ilus suvemälestus orelikontsertidest

Kui võlvide all kroonlühtrid tuledes särama löövad ja ülevalt rõdult esimesed orelihelid kõrvu kostavad, langed kui unistuste maailma. See muusika haarab sind üleni. Selline võim on tal. Ja nagu ei olegi reaalsuses. Kuigi iga kord mängib eri organist, teeb see võimas pill oma töö ja sa kuulad ja helid haaravad sind täiesti oma embusesse.