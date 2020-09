Vaade: hädaolukorra pinge kasvab

Kevadel oli Lääne-Virumaa koroonalaine vastu valmistudes pidevas madalstardis. Saaremaalt ja Võru kandist jõudsid üksikud nakkuspiisad meieni, kuid hullem suudeti ära hoida. Praegu on võimalus nakatuda kordades suurem. Naabermaakonnas on nakatunute hulk väga suur ning Sonda, kus haigus sihikindlalt võimust võtab, on meil praktiliselt külje all. Paljud läänevirulased käivad ida pool tööl ja vastupidi. Ida poolt Tallinna liikuvatel bussidel on mitu peatust meie maakonnas. Kuid oht ei lähene alati just idast.