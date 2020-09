Tapal algas küttehooaeg

Ettevõtte juhataja Ahto Tisleri sõnul otsustas ettevõte tänavu alustada kütteperioodi septembri algusest, sest ilmad muutuvad rõskeks ja jahedaks. "N.R. Energy täidab alanud küttehooajal kõigi klientide ees oma lepingulisi kohustusi vaatamata vallas võrguettevõtte ümber suvel tekitatud õiguslikule segadusele. Teeme omalt poolt kõik, et kellegi radiaator eeloleval talvel külmaks ei jääks. Samuti jätkame vallaga läbirääkimisi, et saada luba liita linna kaugküttevõrku need 25 tarbijat, kes seda pikisilmi juba aasta või rohkemgi ootavad," rääkis Tisler.