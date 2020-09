Ööpäevaga lisandus 20 koroonapositiivset

Ida- ja Lääne-Virumaa möödunud ööpäeva nakkusjuhtudest neli on seotud Viru vanglaga: kahel juhul haigestus vangla töötaja ja kahel juhul töötaja lähikontaktne. Kaks juhtumit on toodud sisse Venemaalt, kolmel juhul haigestus teadaoleva haige lähikontaktne. Ühe haigestumise nakkusallikas on selgitamisel.