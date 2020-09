Teatris avatakse 2+ näitust

Suures fuajees ehk Teatrigaleriis tuleb publiku ette Eve Ermann näitusega "Roostevärviline". "Eve Ermann on elukutseline restauraator, kes kunstnikuna maalib suureformaadilisi akvarelle. Tema näitus sobitub ideaalselt kokku mõisatemaatikaga," sõnas Rakvere teatri peakunstnik Eveli Varik. Nimelt on koostöös Palmse ja Sagadi mõisaga seatud kohvikus üles Palmse näitus Pahlenitest ja Sagadi näitus, mis Variku sõnul on interjöörikeskne ja vanade esemetega.