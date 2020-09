Jänedal algasid koolitunnid mõisas

Tapa vallavanema Riho Telli sõnul ei ole tööd otseselt graafikust maas. "Pigem on tööde iseloom selline, et ei võimalda koolihoones sees õppimist. Praegu käib Jäneda koolihoones katuse ja akende vahetus, esialgu prognoosisime, et need on septembriks valmis," selgitas Tell.